Киев бы нас уничтожил: Украинская певица Повалий объяснила, почему обрадовалась проведению СВО
Украинская певица Таисия Повалий поддержала СВО и назвала Россию спасителем
Народная артистка Украины Таисия Повалий. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народная артистка Украины Таисия Повалий выступила с одобрением российской спецоперации. Она назвала Россию спасением для своих украинских коллег и добавила, что со временем Киев бы просто их всех уничтожил. Такое заявление она сделала в эфире ютуб-шоу "СКАЖИНЕМОЛЧИ".
"Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днём всё хуже и хуже становится вокруг", — сказала певица.
Кроме того, она призналась, что с 2014 была вынуждена "затаиться" и ждать когда что-то поменяется. Обещания Владимира Зеленского артистка назвала ложью, а разум своих коллег по эстраде "затуманенным". В то же время она сообщила, что среди них было немало тех, кто оказался по-настоящему рад, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
Напомним, что Таисия Повалий выехала из Украины незадолго до объявления СВО в феврале 2022 года и с тех пор проживает в Российской Федерации. В марте этого года стало известно, что артистка получила паспорт РФ и впервые проголосовала на выборах президента России, заявив, что отдала свой голос за светлое будущее нашей страны.