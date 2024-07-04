Киев бы нас уничтожил: Украинская певица Повалий объяснила, почему обрадовалась проведению СВО

Народная артистка Украины Таисия Повалий выступила с одобрением российской спецоперации. Она назвала Россию спасением для своих украинских коллег и добавила, что со временем Киев бы просто их всех уничтожил. Такое заявление она сделала в эфире ютуб-шоу "СКАЖИНЕМОЛЧИ".

"Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днём всё хуже и хуже становится вокруг", — сказала певица.

Кроме того, она призналась, что с 2014 была вынуждена "затаиться" и ждать когда что-то поменяется. Обещания Владимира Зеленского артистка назвала ложью, а разум своих коллег по эстраде "затуманенным". В то же время она сообщила, что среди них было немало тех, кто оказался по-настоящему рад, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.