Певица Алсу высказалась о ранах от предательств после расставания с мужем
Певица Алсу. Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Певица Алсу (Алсу Абрамова) после расставания с мужем Яном Абрамовым похвалила себя за то, что смогла "взять себя в руки и сделала это". Она призналась, что в отношениях она обладает очень терпеливым темпераментом, из-за чего долгое время идёт на различные уступки, но в какой-то момент фитиль её терпения догорает и возникает "эффект бомбочки и вулкана".
"Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана. Пар выпустила — и мне хорошо", — поделилась артистка в эфире шоу "Русские перцы".
Она рассказала, что её новая песня под названием "Я учусь не бояться" написана об исцелении и умении идти дальше. Трек грустный, но он учит "быть сильной, счастливой, идти дальше", потому что все раны от предательств "должны исцелиться — и всё будет хорошо". Сейчас Алсу работает над новым материалом, который, по её словам, будет иметь более весёлые мотивы, поскольку её поклонники сказали, что "хватит уже страдать". Певица пообещала порадовать фанатов ещё несколькими композициями уже в скором времени.
Напомним, в мае появилось известие о том, что Алсу расторгла брак с Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. Считается, что причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Паре также предстояло разделить огромный список дорогущего имущества с разных уголков земного шара.