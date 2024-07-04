Певица Алсу высказалась о ранах от предательств после расставания с мужем

Певица Алсу (Алсу Абрамова) после расставания с мужем Яном Абрамовым похвалила себя за то, что смогла "взять себя в руки и сделала это". Она призналась, что в отношениях она обладает очень терпеливым темпераментом, из-за чего долгое время идёт на различные уступки, но в какой-то момент фитиль её терпения догорает и возникает "эффект бомбочки и вулкана".

Она рассказала, что её новая песня под названием "Я учусь не бояться" написана об исцелении и умении идти дальше. Трек грустный, но он учит "быть сильной, счастливой, идти дальше", потому что все раны от предательств "должны исцелиться — и всё будет хорошо". Сейчас Алсу работает над новым материалом, который, по её словам, будет иметь более весёлые мотивы, поскольку её поклонники сказали, что "хватит уже страдать". Певица пообещала порадовать фанатов ещё несколькими композициями уже в скором времени.