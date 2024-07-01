"Я не Терминатор": Кто превратил Полину Гагарину в сильную женщину, которая плачет у окна Полину Гагарину называют главной певицей страны. Но чем ей пришлось пожертвовать, чтобы взойти на пьедестал? Полина Гагарина когда-то решила, что теперь ей есть что сказать всем своим бывшим. 30 июня, 21:23 Певица Полина Гагарина. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В официальном браке 37-летняя Полина Гагарина была дважды, но мужчин, которые переломили её судьбу, у неё было гораздо больше. Первый муж — актер Пётр Кислов — сегодня во всех интервью рассказывает, как он обожает Полину, но это спустя 14 лет после их разрыва. Развод дался паре с кровью. Причиной стали постоянные конфликты. Творческие амбиции обоих зашкаливали. Это был ранний брак, и они просто не удержались друг за друга. Но перед разводом Полина пережила удар в спину со стороны Веры Брежневой, которой не нравилось, что её муж Константин Меладзе работает с другой блондинкой.

— Мы с Костей всегда были честны. Он позвонил и сказал, что нужно поговорить. Я тогда уже всё поняла. Поняла, что наше сотрудничество закончилось благодаря одной известной женщине, — призналась Гагарина и подтвердила, что этой женщиной была Брежнева.

Константин Меладзе и Полина Гагарина. Фото © YouTube / MYGOODMUSIC111

С другой стороны

Кислов тогда увёз жену за границу, где она целый месяц рыдала. Но вскоре её пригласили в шоу "Точь-в-точь", за этим последовало приглашение на Евровидение, а потом российский шоу-бизнес взорвал кавер Гагариной на песню "Кукушка" группы "Кино". Когда слепой прозревает, первое, от чего он избавляется, — его трость. Когда популярность Гагариной стала расти, для Кислова спектакль был окончен.

Полина Гагарина и Пётр Кислов. Фото © Static.life.ru

Ещё до Меладзе Гагарину мог забрать под крыло другой продюсер — Максим Фадеев, но отношения с ним закончились, даже не начавшись. После того как Полина победила в проекте "Фабрика звёзд – 2" в 2003 году, все думали, что её участь предрешена и она окажется в обойме Фадеева, но она сумела сказать ему нет.

— Мне нравилась его музыка, то, что тогда делала Линда. Но формулировка, что это не мой человек, с которым я бы не хотела соприкасаться ни при каких обстоятельствах, будет наиболее верной, — призналась Гагарина спустя 20 лет.

Свободная пташка

На взлёте она знакомится с барабанщиком Борисом Ионовым. Они даже неофициально успевают объявить себя мужем и женой, но из этих отношений ничего не выходит. Полине нужно лететь дальше и выше. И в её жизни появляется Дмитрий Исхаков. Мужчина, который так похож на её отца.

— Мне было шесть лет, когда папы не стало, но я его помню, — говорит Гагарина, вытирая проступившие слёзы. — Он так похож на Исхакова… Я не пью. Вообще! Папу погубил алкоголь: он выпил свою последнюю каплю и, видимо, случилось кровоизлияние.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото © Static.life.ru

Он снял её для звёздного портфолио, но снимки отдал не сразу, пообещав отдать их во время ужина… Эта фотосессия затянулась на семь лет, за которые брутальный модный художник превратился в бледную тень восходящей суперзвезды. Причина разрыва с Дмитрием Исхаковым — та же: он "растворился в ней", сам остановившись в развитии. Сегодняшняя Гагарина отвечает на это встречным сухим: "А кто мешает?.. У каждого есть выбор. Всё зависит от того, как человек себя поставит. Когда Дима хотел всё бросить, я, наоборот, не позволила ему разрушить своё дело, и сейчас он благодаря этому процветает".

Кто на новенького

Полина Гагарина и Станислав Миков. Фото © YouTube / Архивы Vogue

Сейчас она в отношениях, но не торопится объявлять имя своего избранника. Впрочем, в последнее время на светских вечеринках её часто видели с танцором из её же труппы Станиславом Миковым. Гагарину даже называли разлучницей, так как до этих выходов в свет у Микова были серьёзные отношения с Оксаной Стратулат. Оксана также является известной танцовщицей, и в социальных сетях они со Станиславом называли друг друга супругами, демонстрируя обручальные кольца.

— Я никогда ничего не скрывала, но как вы себе представляете вынести на публику?! Собрать пресс-конференцию и объявить: «Вот! Новенький!»? А потом проходит время, и снова: «Вот, опять новенький!»? — не без сарказма ответила Гагарина на вопрос, почему она не раскрывает имя своего возлюбленного.

Прелесть какая дурочка

Полина Гагарина и Ольга Бузова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gagara1987 / buzova86

Как ни странно, но у Гагариной много общего с Ольгой Бузовой. Обе добились популярности вопреки, а не благодаря. У обеих имидж женщин, которые не согласились быть "брошенками", а сделали себе суперуспешную карьеру. Учитывая, как много разводов в стране, такие истории привлекли огромную аудиторию. Причём хватает и на Бузову, и на Гагарину. Последняя, впрочем, считает, что Бузовой не стоило бы называть себя певицей.

— Честнее с её стороны было бы определить себя как шоувумен. Я верю, что это всё-таки образ, что она и немножко дурочка, и способна умные фразы формулировать… Круче намного, если бы она работала в сфере стендапа — вот это её поле. Не надо петь и танцевать, — сказала Гагарина. В ответ Бузова заявила, что ей Гагарина просто неинтересна.

Авторы Григорий Никонов