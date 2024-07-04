Психотерапевт отнесла перфекционизм и магическое мышление к признакам ОКР
Психотерапевт Кунаккулова назвала перфекционизм одним из признаков ОКР
Врач раскрыла очевидные признаки психологического расстройства. Обложка © freepik
Перфекционизм и магическое мышление относятся к наиболее распространённым симптомам ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства). Эти и другие признаки недуга раскрыла врач-психотерапевт Нижневартовской психоневрологической больницы Регина Кунаккулова.
"К наиболее распространённым когнитивным искажениям при ОКР относится магическое мышление. <...> Люди с ОКР часто склонны увеличивать опасность или вероятность возникновения нежелательного исхода. "Чем больше я думаю о чём-либо ужасном, тем выше вероятность того, что это на самом деле случится", — цитирует врача Ura.ru.
К признакам ОКР можно отнести также излишний перфекционизм, склонность брать на себя ответственность за поступки других людей или за события. Ещё одним когнитивным искажением является эмоциональное обоснование. То есть человек думает о том, что если он испытает тревогу за своих близких, то им и вправду начнёт угрожать опасность. В подобном случае человек может зациклиться на постоянном контроле своих действий и мыслей. В итоге у пациента проявится иллюзия контроля — вера человека в то, что он может влиять на любые события.
При этом не всегда болезнь бывает настоящей. Life.ru уже рассказал, как отличить педантичность от симптомов ОКР, ведь иногда люди не понимают, в чём разница между педантичностью и симптомами обсессивно-компульсивного расстройства.