Врач объяснил, какую опасность для здоровья представляет "большая слабость"
Врач Лебедев: Авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери
Авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери. Обложка © freepik
У человека может развиться "большая слабость", или полиневрит бери-бери (дословный перевод с сингапурского "большая слабость"). Такое заболевание возможно в случае недостатка витамина В1, или тиамина, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Выраженный авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери, который проявляется утратой чувствительности, мышечной слабостью, поражением сердечно-сосудистой системы. Также при дефиците тиамина у человека могут наблюдаться потеря аппетита, нарушение координации движений, депрессия, нервозность, а также ослабление когнитивных функций, в том числе снижение памяти", — рассказал специалист в беседе с "Газета.Ru".
Благодаря витамину В1 в нашем организме прекрасно может функционировать процесс углеводного и жирового обмена. При этом подобный дефицит может привести к накоплению в крови человека пировиноградной кислоты и её повышенной концентрации в нервной системе. Всё это в конечном счёте приведёт к развитию болезни.
"Тиамин не синтезируется в организме, его можно получить только с пищей. Он содержится в семенах подсолнечника, хлебе из цельнозерновой муки, орехах, крупах (гречневой, пшеничной, овсяной), бобовых, морепродуктах, свинине, говяжьей печени, картофеле", — рассказал Лебедев.
Ранее Life.ru рассказывал о том, при каких болезнях может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов. Состояние, при котором выявлен их пониженный уровень, называется лейкопения. Чаще всего анализы показывают пониженные лейкоциты при выраженном дефиците витаминов (фолиевая кислота, В12), аутоиммунных патологиях (например, синдром Шегрена, системная красная волчанка), вирусных инфекциях (грипп, корь).