Врач объяснил, какую опасность для здоровья представляет "большая слабость"

У человека может развиться "большая слабость", или полиневрит бери-бери (дословный перевод с сингапурского "большая слабость"). Такое заболевание возможно в случае недостатка витамина В1, или тиамина, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Выраженный авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери, который проявляется утратой чувствительности, мышечной слабостью, поражением сердечно-сосудистой системы. Также при дефиците тиамина у человека могут наблюдаться потеря аппетита, нарушение координации движений, депрессия, нервозность, а также ослабление когнитивных функций, в том числе снижение памяти", — рассказал специалист в беседе с "Газета.Ru".

Благодаря витамину В1 в нашем организме прекрасно может функционировать процесс углеводного и жирового обмена. При этом подобный дефицит может привести к накоплению в крови человека пировиноградной кислоты и её повышенной концентрации в нервной системе. Всё это в конечном счёте приведёт к развитию болезни.

"Тиамин не синтезируется в организме, его можно получить только с пищей. Он содержится в семенах подсолнечника, хлебе из цельнозерновой муки, орехах, крупах (гречневой, пшеничной, овсяной), бобовых, морепродуктах, свинине, говяжьей печени, картофеле", — рассказал Лебедев.