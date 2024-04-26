"Серьёзная проблема": Россиянам рассказали, как избежать авитаминоза

Многие люди испытывают нехватку витаминов в организме, но не понимают, чего именно им не хватает, сообщила РИА "ФедералПресс" лектор Российского общества "Знание", диетолог и нутрициолог-психолог Екатерина Панкова.

"Дефицит витаминов — это серьёзная проблема, которая может возникнуть при несбалансированном питании, строгих диетах, при нарушении работы ЖКТ. Чтобы понять, есть ли дефицит именно у вас, есть два варианта: первый — это обратить внимание на симптомы и второй — сдать анализы", — сообщила Панкова.

По её словам, у людей индивидуальные потребности в витаминах. Нужно учитывать возраст, пол, физическую активность, состояние здоровья человека и даже регион его проживания. Так, например, весной и летом человек может испытывать нехватку в витаминах Д, C и B12. Также ряд витаминов не синтезируются в организме, их можно получить только с пищей. Речь идёт о В1, В2, В12, С, Е. Правда, с биодобавками спешить не стоит. Для начала нужно отладить рацион: начать есть свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, орехи, семена, злаки, мясо, рыбу, молочные продукты.

О нехватке витаминов свидетельствуют усталость и слабость, частые простуды, проблемы со сном, отсутствие аппетита с утра, сухость кожи, шелушения или раздражение, выпадение волос, ломкость ногтей, трещины на губах, кровоточивость дёсен, повышенное сердцебиение. Выявить отсутствие конкретных витаминов помогут общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, уровень трансферрина и насыщение трансферрином, концентрация железа в сыворотке, ферритин, ЛПВП, холестерин, общий белок, ЛПНП, альбумины, витамины Д и В12.

Чтобы избежать авитаминоза стоит разнообразно питаться: рацион должен включать в себя все группы продуктов. Кроме того, рекомендуется ежегодно сдавать анализы, наладить режим сна и принимать дополнительно витамины.