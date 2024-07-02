От астмы до рака: Россиянам рассказали, при каких болезнях может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов

Как рассказала специалист, в течение дня количество лейкоцитов в крови изменяется. В ряде случаев оно может даже превышать норму, но тревожиться по этому поводу не стоит. Такой лейкоцитоз, по словам медика, называется физиологическим и его причинами могут стать: беременность, спорт и физические нагрузки, посещение бани. Также лейкоциты могут повышаться после приёма пищи. А вот патологический лейкоцитоз, то есть не вариант нормы, уже говорит о серьёзных проблемах со здоровьем. В частности, такое состояние наблюдается при бактериальных инфекциях, гепатите, краснухе, коклюше, туберкулёзе, бронхиальной астме, аллергическом дерматите, отите, пневмонии и пиелонефрите. Кроме того, гнойные инфекции (к примеру, перитонит, абсцессы) или сепсис, а также онкология могут стать причиной очень высокого уровня лейкоцитов, добавила Бузуверова.