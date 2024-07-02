От астмы до рака: Россиянам рассказали, при каких болезнях может повышаться или понижаться уровень лейкоцитов
Врач Бузуверова: Не всегда повышение лейкоцитов говорит о проблемах со здоровьем
Лейкоциты — это важная составляющая иммунной системы человека, поскольку они защищают организм от различных инфекций. Почему их уровень может повышаться или понижаться, объяснила терапевт Ольга Бузуверова.
Как рассказала специалист, в течение дня количество лейкоцитов в крови изменяется. В ряде случаев оно может даже превышать норму, но тревожиться по этому поводу не стоит. Такой лейкоцитоз, по словам медика, называется физиологическим и его причинами могут стать: беременность, спорт и физические нагрузки, посещение бани. Также лейкоциты могут повышаться после приёма пищи. А вот патологический лейкоцитоз, то есть не вариант нормы, уже говорит о серьёзных проблемах со здоровьем. В частности, такое состояние наблюдается при бактериальных инфекциях, гепатите, краснухе, коклюше, туберкулёзе, бронхиальной астме, аллергическом дерматите, отите, пневмонии и пиелонефрите. Кроме того, гнойные инфекции (к примеру, перитонит, абсцессы) или сепсис, а также онкология могут стать причиной очень высокого уровня лейкоцитов, добавила Бузуверова.
При этом состояние, при котором выявлен пониженный уровень лейкоцитов, называется лейкопения. По словам терапевта, чаще всего анализы показывают пониженные лейкоциты при выраженном дефиците витаминов (фолиевая кислота, В12), аутоиммунных патологиях (например, синдром Шегрена, системная красная волчанка), вирусных инфекциях (грипп, корь). Также лейкопению может спровоцировать приём некоторых лекарств (антибактериальные препараты, нейролептики, цитостатики).
"Лейкопения может наблюдаться при различных причинах и при выявлении в общем анализе крови требует интерпретации врачом и соотнесения результатов анализа с клинической картиной", — приводит "Вечерняя Москва" слова Бузуверовой.
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