Выявление нового типа крови у москвича объявили мировой научной сенсацией

Обнаружение у донора в московской больнице Кончаловского вариантного резус-фактора крови является настоящей научной сенсацией. Такая кровь не зарегистрирована в номенклатуре международного общества, рассказал врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин.

По его словам, молодой человек пришёл в медицинское учреждение, чтобы, как и все, сдать кровь и принять участие в акции. Но оказалось, что у добровольца есть такие особенности крови, о которых он и не подозревал.

"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — объяснил медик в беседе с kp.ru.