Выявление нового типа крови у москвича объявили мировой научной сенсацией
Врач Жемчугин назвал научной сенсацией обнаружение нового типа крови у москвича
Донора с вариантным резус-фактором крови нашли в Москве. Обложка © freepik.com / freepik
Обнаружение у донора в московской больнице Кончаловского вариантного резус-фактора крови является настоящей научной сенсацией. Такая кровь не зарегистрирована в номенклатуре международного общества, рассказал врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин.
По его словам, молодой человек пришёл в медицинское учреждение, чтобы, как и все, сдать кровь и принять участие в акции. Но оказалось, что у добровольца есть такие особенности крови, о которых он и не подозревал.
"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — объяснил медик в беседе с kp.ru.
Life.ru ранее писал, что незарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. У парня вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Углублённое тестирование выявило, что у донора есть антиген D, но точный фенотип определить невозможно. В таких случаях для определения резус-статуса проводятся молекулярно-генетические исследования.