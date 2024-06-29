Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 15:07

Выявление нового типа крови у москвича объявили мировой научной сенсацией

Врач Жемчугин назвал научной сенсацией обнаружение нового типа крови у москвича

Донора с вариантным резус-фактором крови нашли в Москве. Обложка © freepik.com / freepik

Донора с вариантным резус-фактором крови нашли в Москве. Обложка © freepik.com / freepik

Обнаружение у донора в московской больнице Кончаловского вариантного резус-фактора крови является настоящей научной сенсацией. Такая кровь не зарегистрирована в номенклатуре международного общества, рассказал врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин.

По его словам, молодой человек пришёл в медицинское учреждение, чтобы, как и все, сдать кровь и принять участие в акции. Но оказалось, что у добровольца есть такие особенности крови, о которых он и не подозревал.

"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — объяснил медик в беседе с kp.ru.

Проект "Лидеры-доноры" запустил акцию по сбору крови для военных учреждений
Проект "Лидеры-доноры" запустил акцию по сбору крови для военных учреждений

Life.ru ранее писал, что незарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. У парня вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Углублённое тестирование выявило, что у донора есть антиген D, но точный фенотип определить невозможно. В таких случаях для определения резус-статуса проводятся молекулярно-генетические исследования.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Интересное
  • Здоровье
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров