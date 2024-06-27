Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 07:33

В Москве нашли донора с вариантным резус-фактором крови

У одного из доноров в больнице Кончаловского в Москве был выявлен вариантный резус-фактор крови. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях. Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента", — сообщила она.

Молодой человек пришёл впервые сдавать донорскую кровь. В ходе первичного обследования стало понятно, что у него вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Углублённое тестирование выявило, что у донора есть антиген D, но точный фенотип определить невозможно. В таких случаях для определения резус-статуса проводятся молекулярно-генетические исследования.

В Госдуме предложили давать два дня отдыха для студентов – доноров крови
В Госдуме предложили давать два дня отдыха для студентов – доноров крови

Ранее в Госдуме предложили приравнять донорство к благотворительности. По словам депутата Фроловой, такое решение поможет привлечь больше молодых доноров. Сейчас лишь в некоторых случаях за сдачу крови можно получить деньги. При этом за редкую кровь будут готовы заплатить до 5 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Владимир Озеров
  • Новости
  • Наука
  • Новости науки
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров