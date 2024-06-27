В Москве нашли донора с вариантным резус-фактором крови

У одного из доноров в больнице Кончаловского в Москве был выявлен вариантный резус-фактор крови. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях. Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента", — сообщила она.

Молодой человек пришёл впервые сдавать донорскую кровь. В ходе первичного обследования стало понятно, что у него вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор. Углублённое тестирование выявило, что у донора есть антиген D, но точный фенотип определить невозможно. В таких случаях для определения резус-статуса проводятся молекулярно-генетические исследования.