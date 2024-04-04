В России могут наделить доноров крови особым статусом

Донорство и распространение донорского движения могут приравнять к благотворительной деятельности. Соответствующее предложение уже подготовили в Госдуме. По словам парламентария Тамары Фроловой, такое решение поможет привлечь к донорству больше молодёжи.

"Донорская кровь нужна каждый день. Речь идёт о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. Ведь мы живём во время проведения специальной военной операции, в период бесконечных угроз, в том числе террористических", — рассказала депутат интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Сейчас в некоторых случаях за сдачу крови можно получить деньги. Если кровь редкая — выплата составит до 5 тысяч рублей. Остальные сдают кровь бесплатно, однако получают выплаты на обед. Также в России можно получить статус "Почётный донор", который предполагает ежегодную выплату и определённые льготы.

"Современные реалии диктуют принятие новых законодательных инициатив. Считаю, что предлагаемый законопроект по признанию донорства крови благотворительной деятельностью должен иметь приоритетное значение и быть принят парламентом как можно скорее", — заключила Фролова.