В Госдуме предложили давать два дня отдыха для студентов – доноров крови

В Госдуму внесут законопроект, приравнивающий донорство крови к благотворительной деятельности и предоставляющий студентам-донорам два дня освобождения от учёбы. Об этом сообщил один из авторов инициативы — глава Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.

По его словам, сейчас по Трудовому кодексу донорам крови положено два дня отдыха, однако студентам вузов такое право законом не предоставляется.

"Это несправедливо, потому что они такие же доноры", — цитирует Метелева ТАСС.

Поэтому документ призван уравнять гарантии и меры поддержки всех доноров. Для этого в законе "Об образовании в РФ" пропишут, что студентам даётся право на день отдыха в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра. По закону донором крови могут быть граждане старше 18 лет. Таким образом, новые нормы могут коснуться обучающихся в вузах и ссузах.