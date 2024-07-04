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4 июля, 14:01

Тест: Ответьте на 5 чудных вопросов, а мы скажем, кто вы из "Алисы в Стране чудес"

Страна чудес — место, где персонажи могут посоревноваться за звание самого чудаковатого. Каждый из них привносит свою особую магию, делая это место таким очаровывающим. Давайте отпразднуем день рождения любимой книги, выяснив, кем из мира безумия вы являетесь.

4 июля 1865 года состоялась первая публикация книги Льюиса Кэрролла о приключениях любознательной девочки. С тех пор во всём мире отмечают День "Алисы в Стране чудес". С того момента как героиня впервые упала в кроличью нору, она очаровывала читателей своей уникальностью вместе с другими необычными личностями, встречающимися ей на пути. Погрузитесь в безумие, ответьте на несколько причудливых вопросов и выясните, какое место вы займёте в этом перевёрнутом с ног на голову мире.

Несмотря на то что все жители волшебной страны одинаково безумные, каждый отличается как внутренне, так и внешне: яркий Шляпник совсем не похож на белого и пушистого кролика. В том, что образы персонажей влияют на восприятие, вы можете убедиться, пройдя тест: угадайте 5 анимационных персонажей СССР по цветовой гамме. Это будет непростая задача для тех, кто не смотрел эти мультфильмы нон-стопом.

Тест: Хандра, Тревожность или Зависть — кто вы из мультфильма "Головоломка-2"?
Тест: Хандра, Тревожность или Зависть — кто вы из мультфильма "Головоломка-2"?
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Telegram / Kandinsky

Александра Иванова
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