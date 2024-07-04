Тест: Ответьте на 5 чудных вопросов, а мы скажем, кто вы из "Алисы в Стране чудес"

4 июля 1865 года состоялась первая публикация книги Льюиса Кэрролла о приключениях любознательной девочки. С тех пор во всём мире отмечают День "Алисы в Стране чудес". С того момента как героиня впервые упала в кроличью нору, она очаровывала читателей своей уникальностью вместе с другими необычными личностями, встречающимися ей на пути. Погрузитесь в безумие, ответьте на несколько причудливых вопросов и выясните, какое место вы займёте в этом перевёрнутом с ног на голову мире.