"Сначала густеет кровь, потом отказывает сердце": Биолог рассказала, как долго вы протянете при жаре в +35

В Москве рекордные +33, но столбики термометров только повышаются, поэтому многие люди страдают из-за невыносимой жары. Головные боли, повышенное потоотделение и отсутствие аппетита — это ещё цветочки, которые могут с вами случиться, если посидеть на солнцепёке. Life.ru узнал, что будет с организмом, если пренебрегать правилами безопасности и в жару часто бывать на улице. Сколько вообще человек протянет при такой высокой температуре воздуха, прежде чем загремит в больничку?

Чтобы обезопасить наших читателей, мы поговорили с и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ириной Лялиной и узнали, насколько такая нетипичная и долгая жара опасна для россиян и, в частности, жителей столицы.

Чем опасна жара и высокая влажность? Биолог рассказала о возможных последствиях для организма. Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Со слов эксперта, научные исследования подтверждают, что длительное воздействие высокой температуры серьёзно влияет на здоровье человека. Может возникнуть тепловое истощение. Его симптомы: сильное потоотделение, слабость, головокружение, тошнота, головная боль и мышечные судороги.

"Если не принять меры, такое состояние может перерасти в тепловой удар. Это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда температура тела превышает 40 °C (104 °F)", — рассказывает биолог. Как понять, что у вас тепловой удар? Симптомы включают спутанность и потерю сознания, отсутствие потоотделения, покраснение и сухость кожи, сильное повышение температуры тела.

Как рассказывает Life.ru Ирина Лялина, исследования показывают, что тепловое истощение и тепловой удар являются результатом неэффективного механизма терморегуляции. "Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к повреждению тканей и органов, а в некоторых случаях и к смерти", — подчёркивает биолог.

В Москве +35: как убивает жара и что делать, чтобы не получить тепловой удар. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В некоторых районах Москвы воздух уже прогрелся до 35 градусов, а это очень опасная высокая температура. Если добавить сюда ещё и высокую влажность (от 50 до 100%), то человеку грозит летальный исход. Потому что при такой влажности прекращается потоотделение, а следовательно, и терморегуляция.

"Кроме того, при высоких температурах происходит обезвоживание организма, вызванное чрезмерным потоотделением, которое снижает объём циркулирующей крови", — также рассказывает и.о. декана факультета естественных наук. Это состояние характеризуется резким снижением артериального давления и недостаточным кровоснабжением органов, а значит, приводит к сбоям в их работе. Даже умеренное обезвоживание может ухудшить когнитивные функции и физическую работоспособность.

Чем ещё опасно продолжительное нахождение под прямыми лучами солнца? Может возникнуть и электролитный дисбаланс. "Потеря электролитов, например натрия и калия, через пот в силах вызвать мышечные судороги и аритмию сердца. Исследования подтверждают, что поддержание баланса электролитов критически важно для предотвращения этих состояний", — предупреждает биолог.

Как пережить жару в Москве: угроза летального исхода увеличивается, если вовремя не заметить тепловой удар. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев