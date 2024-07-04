Врач предупредила о риске шока и обморока из-за напитков со льдом в жару

Напитки со льдом в жару могут стать шоком для организма и довести вплоть до потери сознания. Именно поэтому освежаться различными холодными соками и водами не рекомендуется. Об этом предупредила терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

"Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе", — рассказала в интервью радио Sputnik главврач клиники "Риммарита".

Она объяснила, что воздействие напитка со льдом на разогретый организм в период жары может стать шоковым. Поэтому утолять жажду слишком холодными напитками не стоит, особенно людям со слабым горлом. А у людей со слабой микробиотой полости рта холодные напитки даже в небольших количествах способны вызвать обострение простудных заболеваний. Например, это может быть ангина. Врач объяснила, что оптимальная температура прохладительного напитка должна быть примерно плюс пять-десять градусов.

"Нельзя, чтобы был слишком большой контраст между температурой внешней среды и потребляемой жидкости. Скажем, на улице +35, разница должна быть не более 15 градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов", — уточнила Мойсенко.