Врач предупредила о риске шока и обморока из-за напитков со льдом в жару
Врач Мойсенко назвала употребление напитков со льдом в жару шоком для организма
Врач объяснила, почему напитки со льдом могут быть опасны для здоровья. Обложка © freepik
Напитки со льдом в жару могут стать шоком для организма и довести вплоть до потери сознания. Именно поэтому освежаться различными холодными соками и водами не рекомендуется. Об этом предупредила терапевт и диетолог Римма Мойсенко.
"Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе", — рассказала в интервью радио Sputnik главврач клиники "Риммарита".
Она объяснила, что воздействие напитка со льдом на разогретый организм в период жары может стать шоковым. Поэтому утолять жажду слишком холодными напитками не стоит, особенно людям со слабым горлом. А у людей со слабой микробиотой полости рта холодные напитки даже в небольших количествах способны вызвать обострение простудных заболеваний. Например, это может быть ангина. Врач объяснила, что оптимальная температура прохладительного напитка должна быть примерно плюс пять-десять градусов.
"Нельзя, чтобы был слишком большой контраст между температурой внешней среды и потребляемой жидкости. Скажем, на улице +35, разница должна быть не более 15 градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов", — уточнила Мойсенко.
Огромное значение также имеет лёд. Необходимо узнать, из какой именно воды его сделали. В случае, если нет никакой информации, существует вероятность бактериального или вирусного заражения. Подобная неприятная болячка также может появиться благодаря банальным трубочкам. Ранее Life.ru рассказал, почему холодные напитки нельзя пить через соломинку. По мнению врача, лучше не стоит использовать соломинку, чтобы выпить жидкость. Трубочки могут спровоцировать резкое сжатие мышц глотки.