Врач объяснил, почему холодные напитки нельзя пить через соломинку Врач Мухамадьяров посоветовал не пить ледяные напитки через соломинку 20 мая, 14:09 Врач посоветовал не пить ледяные напитки через соломинку. Обложка © Freepik.com

Бытует мнение, что холодное молоко может вызвать ангину и другие болезни горла. На самом деле возбудители заболевания с молоком вам не передадутся, но холодный напиток всё-таки может создать условия для развития недуга. Об этом рассказал врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров в беседе с "Газетой.ru".

По мнению эксперта, бактерии из молочной продукции не смогут навредить микрофлоре вашего горла, а вот вызвать проблемы с ЖКТ вполне способны.

"В то же время молоко, которое продаётся в магазинах, термически обработано, что делает его безопасным. Однако любые ледяные напитки могут создавать условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм", — пояснил врач.

Ледяная жидкость провоцирует резкое сжатие мышц глотки, которые сдавливают нервы и сосуды. У некоторых это может вызвать неприятные ощущения и боль. Исправить это можно тёплым напитком или рассасыванием леденцов, а если боль не проходит, нужно обратиться к отоларингологу.

"Если есть желание в жаркий день выпить холодного напитка со льдом, лучше делать это медленно, выдерживая паузу между глотками. Не стоит использовать соломинку: нужно, чтобы жидкость хоть немного согрелась в ротовой полости, прежде чем попадёт в горло", — объяснил врач.

Ранее Life.ru рассказывал о нужном количестве воды для правильной работы организма. Чтобы оставаться в тонусе и сохранять водный баланс, необходимо всегда иметь при себе бутылку с жидкостью.

Авторы Николай Рюмин