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3 мая, 07:50

Врач рассказала, сколько нужно пить воды для нормальной работы организма

Врач Тараско заявила, что воду заменить ничто не может

Сколько нужно пить воды в сутки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сколько нужно пить воды в сутки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ни для кого не секрет, что для правильной работы нашего организма нужно ежедневно выпивать определённое количество воды. Каково же это количество и можно ли заменять воду другими напитками, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды", — отметила врач.

Пить нужно днём и ночью — всегда, как только появляется жажда. Нормы потребления из расчёта 20–30 мл воды на один килограмм веса тела меняются в зависимости от времени года: зимой они будут ниже, а летом выше. Главная рекомендация — иметь при себе бутылку воды в течение всего дня, тогда вы сможете восполнять водный запас правильно.

Заменить воду в рационе ничем нельзя, но вот добавить к ней можно морсы, компоты, травяной и легкий зелёный чай, главное, чтобы в напитках не было подсластителей. Ещё можно пить куриные, рыбные и мясные бульоны, но только без жировой плёнки на поверхности, добавила Тараско.

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Ранее Life.ru предупреждал о проблемах со здоровьем у любителей напиться воды перед сном. Это может навредить вашим почкам.

Мирон Сидоров
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