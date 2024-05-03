Врач рассказала, сколько нужно пить воды для нормальной работы организма

Ни для кого не секрет, что для правильной работы нашего организма нужно ежедневно выпивать определённое количество воды. Каково же это количество и можно ли заменять воду другими напитками, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды", — отметила врач.

Пить нужно днём и ночью — всегда, как только появляется жажда. Нормы потребления из расчёта 20–30 мл воды на один килограмм веса тела меняются в зависимости от времени года: зимой они будут ниже, а летом выше. Главная рекомендация — иметь при себе бутылку воды в течение всего дня, тогда вы сможете восполнять водный запас правильно.

Заменить воду в рационе ничем нельзя, но вот добавить к ней можно морсы, компоты, травяной и легкий зелёный чай, главное, чтобы в напитках не было подсластителей. Ещё можно пить куриные, рыбные и мясные бульоны, но только без жировой плёнки на поверхности, добавила Тараско.