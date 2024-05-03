Диетолог раскрыла, как ускорить метаболизм и сбросить вес

Скорость и качество похудения зависят от состояния метаболизма. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" напомнила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

"Считается, что при рождении здоровый человек обладает быстрым метаболизмом, но в силу возраста и внешних обстоятельств процесс обмена веществ может замедляться. Тогда человек может набрать лишний вес. Особенно метаболизм замедляется в возрасте старше 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма", — пояснила Копытько.

Она посоветовала употреблять продукты, способные ускорить метаболизм. Из белковых продуктов это яйца, мясо, бобовые. Из витаминов группы В — отруби, злаковые, фисташки. Метаболизм разгоняют и специи: кориандр, корица, паприка, перец.

К полезным продуктам рекомендуется подключать физическую активность. Желательно нахаживать как минимум 10–12 тысяч шагов ежедневно и регулярно заниматься спортом.