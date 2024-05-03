Диетолог раскрыла, как ускорить метаболизм и сбросить вес
Диетолог Копытько: Ускорить метаболизм и похудеть помогут специи и ходьба
Скорость и качество похудения зависят от состояния метаболизма. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" напомнила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.
"Считается, что при рождении здоровый человек обладает быстрым метаболизмом, но в силу возраста и внешних обстоятельств процесс обмена веществ может замедляться. Тогда человек может набрать лишний вес. Особенно метаболизм замедляется в возрасте старше 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма", — пояснила Копытько.
Она посоветовала употреблять продукты, способные ускорить метаболизм. Из белковых продуктов это яйца, мясо, бобовые. Из витаминов группы В — отруби, злаковые, фисташки. Метаболизм разгоняют и специи: кориандр, корица, паприка, перец.
К полезным продуктам рекомендуется подключать физическую активность. Желательно нахаживать как минимум 10–12 тысяч шагов ежедневно и регулярно заниматься спортом.
Ранее тренер адаптивной физкультуры рассказала, что реакция организма на внешние угрозы отражается на обмене веществ. Если вырабатывается кортизол, процесс снижения веса замедляется. При этом не имеет значения, насколько сильно человек увлечён спортом и пристально ли следит за рационом.
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