Диетолог посоветовала почаще смеяться и зевать, чтобы похудеть

Для современного человека хронический стресс — это норма жизни. Как рассказала в эфире радио Sputnik диетолог-нутрициолог, тренер адаптивной физкультуры Зоя Богданова, реакция организма на внешние угрозы отражается на обмене веществ. Если вырабатывается кортизол, процесс снижения веса замедляется. При этом не имеет значения, насколько сильно человек увлечён спортом и пристально ли следит за рационом.

"Если вы правильно питаетесь, стараетесь много двигаться, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, это связано с тем, что у вас высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола. А при таких условиях распад липидов невозможен", — пояснила Богданова.

В этой ситуации снизить уровень стресса поможет зевота либо смех. Последний помогает избавиться от 20–40 калорий. Правда, смеяться придётся десять минут. К слову, при смехе напрягаются мышцы и снижается уровень кортизола в крови. Зевота же расслабляет нервную систему. И, конечно, тоже помогает снизить уровень кортизола.

А вот адреналин стимулирует процесс сжигания калорий. И он вырабатывается при стрессе. Только перебарщивать тоже не нужно: достаточно кратковременных встрясок вроде бани, а не хронического напряжения адаптивных систем организма. Что касается упомянутой бани, то при её посещении надпочечники начинают вырабатывать адреналин, норадреналин, запускается терморегуляция. Как итог — ускорение липидного обмена и естественный детокс.

Есть другой способ получить адреналин — прибегнуть к силовым нагрузкам. Так мы провоцируем разрыв мышечной ткани. А на её восстановление организму приходится затрачивать дополнительные калории. При этом не нужно бежать в тренажёрный зал. Можно выбрать пять упражнений с весом собственного тела, вооружившись двумя гантелями по три килограмма.