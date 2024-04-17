Борьба за стройность: Какие элементы фэншуй должны быть на кухне, чтобы есть и худеть

Первое, на что нужно обратить внимание, — это изображения зелёного винограда и цукини. По словам экспертов фэншуй, в похудении также помогут картины, на которых присутствуют веточки бамбука.

Не менее эффектные талисманы у китайцев — считающиеся помощниками в борьбе за стройность картины с изображением ягод, овощей и фруктов. Но при одном условии: они обязательно должны быть целыми, то есть неразрезанными. Если повесить такие изображения на кухне, то поддерживать здоровье и терять лишние килограммы станет легче. Лучше всего помогать будут изображения зелёного винограда или цукини.

Похудение по китайской технике: какие элементы фэншуй должны быть на кухне? Фото © Shutterstock / FOTODOM

А вот изображённые на картине зелёные яблоки похудеть вам вряд ли помогут. Китайцы редко используют их для этих целей, чаще ставят на кухне вазочку с фруктами на стол.

"Эти плоды способствуют похудению, долголетию, укреплению здоровья. Плюс они очень хорошо собирают негатив и гармонизируют пространство, поэтому их зачастую даже не едят, а просто меняют по мере увядания", — рассказала мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева.

Растения, помогающие похудеть: какие элементы по фэншуй должны быть на кухне для достатка в жизни? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что ещё нужно поставить на кухне, чтобы начать активно худеть? Бамбук. Это гибкое и выносливое растение. Но если не хотите заниматься поливом и следить за зелёным другом в горшке, хотя есть растения, с которыми справятся даже лентяи, можно просто повесить в комнате картины с его изображением или поставить в вазу несколько веточек.