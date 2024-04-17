К чему снятся покойники и опасно ли общаться с мёртвыми во сне

Встреча с умершим родственником может произойти в любой день. У одних людей во снах близкие говорят, у других молчат. Но стоит ли бояться таких встреч и почему они происходят? К чему снятся покойники и опасны ли эти сновидения?

Нужно ли бежать в церковь и ставить свечку, если приснился умерший?

Если приснились мёртвые люди, то их бояться не стоит. Так вы уважите их память. Фото © Freepik

Православные священники после встречи с усопшим близким во сне рекомендуют идти в церковь, молиться и ставить свечку. Но среди эзотериков сон с покойником, наоборот, считается нормой.

"Хочется спросить: при чём здесь Бог, если речь идёт о родных людях?.. Обращаясь к близким, которых уже нет, мы тем самым сохраняем память своего рода", — считает экстрасенс Дарья Миронова.

Славянские народы ещё в древние времена прибегали к особым ритуалам. Они приносили на могилу умершего близкого чашку крепкого напитка и кусок хлеба. Считалось, что так они показывали покойному, что помнят о нём. То есть во встречах с усопшим по ночам ничего сверхъестественного нет — и бояться этого не стоит.

Кроме того, смерти, по мнению экстрасенса, в стандартном понимании нет. Погибшие люди просто "переходят в мир иной" и живут в другой форме. Всё, что вам нужно делать, — периодически вспоминать об усопшем. До тех пор, пока о человеке помнят, он будет "жив" в нашем мире.

Чего действительно стоит опасаться во сне

Если приснился мёртвый человек, то он может о чём-то предупреждать. Фото © Freepik

К чему приснился покойник? Встреча с умершем близким во сне может быть безопасной далеко не всегда. Иногда усопшие родственники приходят не просто так, а чтобы о чём-то предупредить.

"Важно отличать ситуацию, когда человек из-за стресса после потери родного провоцирует сны с участием умершего, от тех снов, где покойный пришёл сделать важное предупреждение", — подчеркнула экстрасенс.

Изданию "Вечерняя Москва" ясновидящая также рассказала, что после контакта с родственником во сне нужно вспомнить его внешний вид. Если близкий выглядел страшно и зловеще, значит, он пришёл к вам не просто так. Скорее всего, усопший родственник хочет предупредить о надвигающемся серьёзном событии. Причём это может быть как крупная неприятность, так и радостное событие, например покупка недвижимости или свадьба.