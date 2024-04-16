В Петербурге построили детсад для акулят и многоквартирный дом для мурен

В океанариуме Петербурга завершили реконструкцию экспозиций "Скалистое побережье" и "Обитатели морей". Аквариумы, в которых проживают представители морской фауны, были переделаны, и теперь там появился настоящий детский сад, где можно посмотреть на эмбрионы кошачьих акул, а у мурен — собственный дом со множеством квартир.

В Петербурге соорудили детский садик для маленьких акул и многоквартирный дом для мурен. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Акулы — родители не очень заботливые, скажем прямо. Они откладывают яйца и дальше вообще не заботятся о своём потомстве. Чтобы потомство подрастало и не было съедено своими родителями и их соседями, надо его вовремя достать и отсадить", — объяснил аквариумист Санкт-Петербургского океанариума Илья Максимов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Мурен тоже можно поздравлять с новосельем — после обновления их аквариум стал напоминать "многоквартирный дом", где комнатами служат кувшины-амфоры. По словам работников океанариума, эти морские хищники, предпочитающие охотиться в ночное время, способны хорошо уживаться с себе подобными, но тем не менее склонны к скрытному образу жизни и много времени проводят, затаившись в камнях и рифах. Теперь у них есть возможность побыть наедине с собой в личных "комнатах".