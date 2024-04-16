В Петербурге построили детсад для акулят и многоквартирный дом для мурен
В океанариуме Петербурга завершили реконструкцию экспозиций "Скалистое побережье" и "Обитатели морей". Аквариумы, в которых проживают представители морской фауны, были переделаны, и теперь там появился настоящий детский сад, где можно посмотреть на эмбрионы кошачьих акул, а у мурен — собственный дом со множеством квартир.
В Петербурге соорудили детский садик для маленьких акул и многоквартирный дом для мурен. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Акулы — родители не очень заботливые, скажем прямо. Они откладывают яйца и дальше вообще не заботятся о своём потомстве. Чтобы потомство подрастало и не было съедено своими родителями и их соседями, надо его вовремя достать и отсадить", — объяснил аквариумист Санкт-Петербургского океанариума Илья Максимов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Мурен тоже можно поздравлять с новосельем — после обновления их аквариум стал напоминать "многоквартирный дом", где комнатами служат кувшины-амфоры. По словам работников океанариума, эти морские хищники, предпочитающие охотиться в ночное время, способны хорошо уживаться с себе подобными, но тем не менее склонны к скрытному образу жизни и много времени проводят, затаившись в камнях и рифах. Теперь у них есть возможность побыть наедине с собой в личных "комнатах".
Ранее Life.ru рассказывал о том, что учёные-биологи из Приморского океанариума во Владивостоке смогли добиться появления потомства у одной из крупнейших медуз в мире — цианеи волосистой, диаметр купола которой достигает двух метров, а длина щупалец — 30 метров. В среднем особи этих кишечнополостных живут несколько месяцев, максимум — год, поэтому в океанариуме взялись за задачу простимулировать их размножение в рамках специальной программы и создали медузам благоприятные условия для жизни и производства потомства.