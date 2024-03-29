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29 марта, 10:58

Приморский океанариум впервые получил потомство медуз-гигантов

Размножение медузы цианеи волосистой. Фото © Приморский океанариум

Размножение медузы цианеи волосистой. Фото © Приморский океанариум

Биологам Приморского океанариума во Владивостоке впервые удалось добиться размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой, диаметр купола которой составляет два метра, а длина щупальцев — 30 метров. Об этом сообщила пресс-служба океанариума.

Средняя продолжительность жизни особи составляет от нескольких месяцев до года, поэтому в океанариуме и действует программа размножения. Океанариум создал благоприятную атмосферу для жизни медуз, чтобы те смогли свободно плодиться.

"С повышением температуры воды и началом таяния льдов вода становится менее солёной, что создаёт благоприятные условия для созревания полипов. В научно-образовательном комплексе специалисты постарались смоделировать для медуз среду обитания, близкую к естественной, подбирая оптимальную температуру и солёность воды. Это привело к несомненному успеху", рассказали учёные.

Размножение медуз включает два этапа: половой и бесполый. После слияния мужских и женских половых клеток сначала образуется личинка — планула, которая оседает на дне и превращается в полип. Полип начинает делиться, созревает, после чего от него отделяются молодые медузы. Молодые особи похожи на снежинку, которая постепенно растёт и превращается в маленькую медузу. Сам процесс бесполого размножения называется стробиляцией.

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А ранее Life.ru писал о том, что в Мировом океане найдена потенциально бессмертная медуза — Turritopsis dohrnii. Такие медузы возвращались "в младенчество" до десяти раз в год.

Каринэ Гевондян
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