В США одинокая самка ската забеременела загадочным образом

В Северной Каролине самка ската-хвостокола смогла забеременеть без участия самца. Как утверждается в посте директора океанариума Хендерсонвилла Эйприл Смит на сайте North Carolina Science Trail, это могло произойти по двум причинам.

Новость об этом событии для многих стала неожиданностью, так как самка этой рыбы была одна из своего вида в океанариуме. В итоге учёные пришли к двум возможным объяснениям этого. В первом случае речь может идти о партеногенезе — бесполом размножении, когда самка производит эмбрион без присутствия самца для оплодотворения яйцеклетки. Редко скаты используют такой способ размножения.

Помимо того, мог также иметь место ещё один процесс, который представляет собой разновидность партеногенеза — гиногенез. Это могло возникнуть из-за того, что находящиеся рядом со скатом-хвостоколом в аквариуме самцы белопятнистых кошачьих акул пытались спариться с ней.