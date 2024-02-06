Учёные нашли у кошек "суперсилу" – они защищают хозяев от инфаркта JVIN: Владельцы кошек реже страдают инфарктами и неврозами 6 февраля, 12:16 Кошки спасают от стрессов и инфарктов. Обложка © Freepik

Владельцы кошек редко страдают от неврозов и стресса, а также имеют меньше шансов столкнуться с инфарктом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. К таким выводам пришли учёные из университета Миннесоты в США, их исследование опубликовано в Journal of Vascular and Interventional Neurology (JVIN).

Когда человек гладит питомца или просто играет с ним, то выделяется гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение. Также, как добавили специалисты, прогулки с домашними животными помогают поддерживать необходимый уровень физической активности, а значит, сердце и сосуды будут в отличном тонусе.

Учёные заметили и ещё одну удивительную вещь: кошки запоминают людей и не забывают на протяжении почти всей жизни. Питомцы даже считывают настроение человека. К примеру, они сами напросятся на поглаживания, если почувствуют, что хозяину нужна психологическая разрядка, отмечается в исследовании.

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Авторы Татьяна Миссуми