В запасе две недели: Россиянам объяснили, что нужно сделать с рассадой до посадки в грунт

Прежде чем сажать рассаду в грунт, её необходимо подкормить и обработать иммуностимулирующими препаратами. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Сделать подкормку рассады необходимо тогда, когда она находится дома и готовится к высадке. До мая это можно повторить ещё раз, так как подкормка происходит раз в две недели — примерно столько же осталось до высадки.

"Через три-четыре дня после подкормки рассаду нужно обязательно обработать каким-нибудь иммуностимулирующим препаратом. Потому что ей предстоят дорога, смена места жительства и климата. На этом этапе обычно пропадает много рассады", — заявила Воронова.

На сегодняшний день в продаже можно найти множество иммуностимуляторов, подчеркнула эксперт. Янтарная кислота является одним из самых доступных и простых в применении веществ, предназначенных для этого. Также Воронова посоветовала полить рассаду перед перевозкой. По её словам, транспортировать растения следует в высокой коробке, чтобы минимизировать риски их повреждения.

"За два часа перед высадкой в теплицу рассаду тоже нужно полить. Это позволит ей пережить повреждение корней и попадание в другой грунт", — заключила эксперт Союза садоводов России.