Британка не останавливаясь пила воду в психушке, пока не умерла The Guardian: В Британии женщина умерла в психбольнице, чрезмерно напившись воды 18 апреля, 18:29 Британка умерла от чрезмерного потребления воды. Обложка © Freepik

В Великобритании пациентка частной психиатрической клиники страдала от неконтролируемого желания пить и скончалась от переизбытка воды в организме. Семья умершей винит врачей в недосмотре и отсутствии надлежащего лечения. Об этом пишет The Guardian.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года, но только сейчас история получила огласку. 28-летняя Лилиан Лукас работала медсестрой и проживала в городе Малмсбери. Когда у неё выявили расстройство психики, то сразу поместили в больницу. Однако лучше ей не стало и родственники перевели девушку в частную клинику Cygnet в Кьюстоке.

Через несколько месяцев пациентку нашли в палате в бессознательном состоянии. В реанимации врачи пытались спасти Лилиан, но она скончалась. Врач Джеймс Макинтайр сообщил, что британка насмерть захлебнулась водой, бесконтрольно вливая её в себя. Дело в том, что пациентка страдала психогенной полидипсией, которая вызывает у человека нескончаемую жажду.

Сейчас суд рассматривает дело о гибели Лилиан. Семья умершей намерена засудить психиатрическую больницу, где знали о диагнозе клиентки и должны были следить за её поведением. По мнению матери девушки, в клинике банально не хватает персонала, а лечение вызывает вопросы. Перед смертью пациентка якобы жаловалась близким, что её постоянно тошнит от таблеток, но врачи игнорируют этот факт, причём никакого улучшения не наступает.

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Авторы Татьяна Миссуми