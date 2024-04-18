Москвичка чуть не умерла, поев масляной рыбы 18 апреля, 08:41 Москвичка чуть не умерла, поев масляной рыбы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка чуть не умерла, поев масляной рыбы. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, женщина начала задыхаться, резко покрылась пятнами, её еле откачали. Оказалось, что у любительницы морепродуктов сильная аллергия на этот деликатес.

Масляная рыба — это собирательное торговое название для разных видов рыб, объединяют их вкусовые качества, а не "родство". Это строматей, австралийская сериолелла, эсколар, американская масляная, макрель. Их мясо отличается маслянистым вкусом, богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, фосфором, хромом, магнием, витаминами.

Однако увлекаться этим деликатесом нельзя: эта рыба жирнее свинины и втрое — лосося, состав её жира опасен для здоровья, поскольку содержит моноглицериды и воск. Если переборщить, этот морепродукт может оказать сильное слабительное действие. Более того, во многих странах масляная рыба вообще запрещена.

А ранее Life.ru рассказывал, как в Танзании девять человек умерли и ещё 78 были госпитализированы из-за отравления мясом черепахи. Среди погибших — восемь детей и один взрослый. Лабораторные анализы подтвердили, что все пострадавшие ели именно мясо черепахи — местный деликатес. Его употребление может вызвать смерть от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.

Авторы Александра Вишнякова