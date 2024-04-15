Больная астмой студентка замертво упала на занятиях в Сибирском университете

В Красноярске 22-летняя студентка замертво упала в одном из корпусов Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Скорая бригада около здания СФУ. Фото © Telegram / Проспект Мира

"У студентки Института управления бизнес-процессами прямо во время занятий случился приступ астмы. Была вызвана скорая помощь, приняты все необходимые меры. К сожалению, девушку спасти не смогли", — указано в сообщении.

По информации портала Ngs24.ru, девушка с самого детства страдала от астмы. В университете ей внезапно стало плохо, а лекарство в ингаляторе кончилось. Подруги побежали в ближайшую аптеку за баллончиком, но не успели. Прибывшие медики только констатировали смерть. Полицейские подтвердили произошедшее, криминала не обнаружено.