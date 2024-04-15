Больная астмой студентка замертво упала на занятиях в Сибирском университете
В Красноярске 22-летняя студентка с астмой умерла на занятиях в СФУ
В Красноярске 22-летняя студентка замертво упала в одном из корпусов Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.
Скорая бригада около здания СФУ. Фото © Telegram / Проспект Мира
"У студентки Института управления бизнес-процессами прямо во время занятий случился приступ астмы. Была вызвана скорая помощь, приняты все необходимые меры. К сожалению, девушку спасти не смогли", — указано в сообщении.
По информации портала Ngs24.ru, девушка с самого детства страдала от астмы. В университете ей внезапно стало плохо, а лекарство в ингаляторе кончилось. Подруги побежали в ближайшую аптеку за баллончиком, но не успели. Прибывшие медики только констатировали смерть. Полицейские подтвердили произошедшее, криминала не обнаружено.
А ранее Life.ru писал, что в Москве третьеклассник внезапно начал задыхаться на уроке. Медсестра и прибывшая бригада скорой помощи пытались привести мальчика в чувство, но тщетно — он скончался. У школьника были проблемы со здоровьем.
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