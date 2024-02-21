Задыхался и потерял сознание: В Москве школьник внезапно умер на уроке английского

В Москве третьеклассник внезапно умер прямо на уроке английского. По данным SHOT, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107: в какой-то момент девятилетний мальчик начал тяжело дышать и потерял сознание. Медсестра, как и приехавшая чуть позже бригада скорой помощи, пыталась привести его в чувство, но тщетно.

Причины смерти ребёнка устанавливаются. Известно, что у мальчика было слабое здоровье, из-за чего он находился на очно-заочном обучении и редко посещал занятия. Школьник рос в благополучной семье, его родители работают в сфере архитектуры.