Россиянке вырезали огромный зоб, который душил её и мешал спать

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) провели успешную и сложную операцию. Врачи окружной клиники удалили пациентке часть щитовидной железы, на которой находилось большое количество крупных узлов. Жительница Лабытнанги не могла есть, спать лёжа и жить с огромным новообразованием.

"Более трёх лет женщина жила с узлом щитовидной железы, достигшим огромных размеров. Со временем недуг начал досаждать пациентке, блокируя привычные функции. Женщина тяжело дышала, с трудом разговаривала и принимала пищу, спать приходилось сидя", — сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального правительства.

Прийти в больницу женщина решила, как мы любим, в последний момент. Тогда новообразование уже достигло критических размеров. Хирурги среагировали и провели успешное удаление части щитовидной железы с узлами.

Заведующий хирургическим отделением Иван Бойцов рассказал, что при данном новообразовании у пациентки была смещена трахея, а огромные узлы вызвали осиплость голоса и затруднение при приёме пищи. Также медики заметили визуальную деформацию шеи у женщины. На данный момент она прекрасно себя чувствует и уже отдыхает дома.