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15 февраля, 10:27

Ростовские врачи удалили беременной женщине 40 опухолей за одну операцию

В Ростове-на-Дону хирурги удалили беременной женщине 40 миоматозных узлов

В Ростове-на-Дону хирурги научно-исследовательского института акушерства и педиатрии РостГМУ провели операцию пациентке по удалению опухолей во время родов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Во время беременности у женщины обнаружили 40 новообразований на матке разного размера.

"Такие опухоли могут давать серьёзные осложнения беременности — её необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов", — подчеркнула оперирующий хирург, врач – акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова.

По словам специалиста, после рождения девочки хирурги удалили 40 миоматозных узлов малых и больших размеров. Благодаря аккуратной работе врачей женщина в будущем сможет снова забеременеть без каких-либо рисков.

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А ранее Life.ru писал, что в Башкирии хирурги удалили 62-летней женщине опухоль яичника объёмом 30 литров. Пациентка долго не обращалась за помощью специалистов и пыталась избавиться от проблемы самостоятельно.

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Дарья Нарыкова
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