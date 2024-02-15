Ростовские врачи удалили беременной женщине 40 опухолей за одну операцию

В Ростове-на-Дону хирурги научно-исследовательского института акушерства и педиатрии РостГМУ провели операцию пациентке по удалению опухолей во время родов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Во время беременности у женщины обнаружили 40 новообразований на матке разного размера.

"Такие опухоли могут давать серьёзные осложнения беременности — её необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов", — подчеркнула оперирующий хирург, врач – акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова.

По словам специалиста, после рождения девочки хирурги удалили 40 миоматозных узлов малых и больших размеров. Благодаря аккуратной работе врачей женщина в будущем сможет снова забеременеть без каких-либо рисков.