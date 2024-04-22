Врачи НМИЦ здоровья детей провели операцию ребёнку из ЛНР с тяжёлым пороком развития

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России успешно провели сложную операцию мальчику из Луганской Народной Республики. Пациент в возрасте 4 месяцев поступил в хирургическое отделении новорожденных и детей грудного возраста.

После рождения у ребенка выявили тяжелый врожденный порок развития, связанный с аномалиями развития ЖКТ. Сразу после рождения ребенок был прооперирован, ему была наложена сигмостома (сигмовидная кишка выведена на кожу живота). Ребенку была необходима сложная реконструктивная операция по восстановлению прямой кишки, чтобы пациент мог жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений и не отличаться от сверстников. Ребенок был направлен в НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Врачи отделения провели успешное оперативное вмешательство по восстановлению прямой кишки, закрытие ранее наложенной сигмостомы будет проведено после медицинской паузы. Маленький пациент перенес вмешательства хорошо, послеоперационный период протекал без осложнений, а уже на 11 сутки после операции пациент был выписан домой.