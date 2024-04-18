Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 09:00

Военный в ДНР чудом выжил при ударе ВСУ и сам доехал до больницы со страшной раной головы

Mash: В ДНР боец с пробитой от удара HIMARS головой сам добрался до врачей

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий попал в зону удара HIMARS и сам смог добраться до больницы с пробитой головой. Жёсткие кадры опубликовал Mash на Донбассе.

В ДНР боец ВС РФ попал под удар HIMARS, ему пробило голову, но он смог добраться до больницы своими силами. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"Вот трещина. Хотели зашить, но очень грязная рана, поэтому пока не будем зашивать. Всё, потерпи, чуть-чуть осталось", объяснил медик, промывающий рану пострадавшему бойцу.

Образовавшаяся во время прилёта взрывная волна откинула военнослужащего так, что он упал, сильно ударившись о бетонную плиту. Когда пришёл в сознание, сразу отправился в больницу. Осмотревшие его медики диагностировали открытую ЧМТ на затылке с переломом. Врачи промыли рану, но зашьют её позже.

МЧС РФ: Двое пожарных пострадали при повторной атаке беспилотника в ДНР
МЧС РФ: Двое пожарных пострадали при повторной атаке беспилотника в ДНР

Ранее Life.ru рассказывал о сдавшемся в плен украинском военнослужащем, который принял решение по доброй воле сложить оружие, прочитав записку, сброшенную ему с российского дрона. Боец призвал сослуживцев сделать то же самое и обвинил командиров Вооружённых сил Украины, пославших его подразделение выполнять самоубийственное задание в лесополосе Урожайного в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров