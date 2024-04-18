Военный в ДНР чудом выжил при ударе ВСУ и сам доехал до больницы со страшной раной головы
Mash: В ДНР боец с пробитой от удара HIMARS головой сам добрался до врачей
В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий попал в зону удара HIMARS и сам смог добраться до больницы с пробитой головой. Жёсткие кадры опубликовал Mash на Донбассе.
В ДНР боец ВС РФ попал под удар HIMARS, ему пробило голову, но он смог добраться до больницы своими силами. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
"Вот трещина. Хотели зашить, но очень грязная рана, поэтому пока не будем зашивать. Всё, потерпи, чуть-чуть осталось", — объяснил медик, промывающий рану пострадавшему бойцу.
Образовавшаяся во время прилёта взрывная волна откинула военнослужащего так, что он упал, сильно ударившись о бетонную плиту. Когда пришёл в сознание, сразу отправился в больницу. Осмотревшие его медики диагностировали открытую ЧМТ на затылке с переломом. Врачи промыли рану, но зашьют её позже.
Ранее Life.ru рассказывал о сдавшемся в плен украинском военнослужащем, который принял решение по доброй воле сложить оружие, прочитав записку, сброшенную ему с российского дрона. Боец призвал сослуживцев сделать то же самое и обвинил командиров Вооружённых сил Украины, пославших его подразделение выполнять самоубийственное задание в лесополосе Урожайного в Донецкой Народной Республике.
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