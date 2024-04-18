Военный в ДНР чудом выжил при ударе ВСУ и сам доехал до больницы со страшной раной головы

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий попал в зону удара HIMARS и сам смог добраться до больницы с пробитой головой. Жёсткие кадры опубликовал Mash на Донбассе.

В ДНР боец ВС РФ попал под удар HIMARS, ему пробило голову, но он смог добраться до больницы своими силами. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"Вот трещина. Хотели зашить, но очень грязная рана, поэтому пока не будем зашивать. Всё, потерпи, чуть-чуть осталось", — объяснил медик, промывающий рану пострадавшему бойцу.

Образовавшаяся во время прилёта взрывная волна откинула военнослужащего так, что он упал, сильно ударившись о бетонную плиту. Когда пришёл в сознание, сразу отправился в больницу. Осмотревшие его медики диагностировали открытую ЧМТ на затылке с переломом. Врачи промыли рану, но зашьют её позже.