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14 апреля, 10:14

МЧС РФ: Двое пожарных пострадали при повторной атаке беспилотника в ДНР

Последствия атаки украинского беспилотника на пожарных в Горловке. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия атаки украинского беспилотника на пожарных в Горловке. Обложка © Telegram / МЧС России

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) два сотрудника МЧС России пострадали в результате повторной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожарная машина в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарная машина в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

"В Никитском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — указано в сообщении.

Пожарным оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате повторной атаки БПЛА уничтожена одна пожарная автоцистерна, а вторая получила повреждения.

Двое детей и пятеро взрослых пострадали при обстреле Горловки
Двое детей и пятеро взрослых пострадали при обстреле Горловки

Напомним, 12 апреля украинский беспилотник атаковал пожарных, приехавших на вызов в ДНР. В результате десять спасателей получили травмы разной степени тяжести, их всех госпитализировали.

Дарья Нарыкова
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