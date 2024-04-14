МЧС РФ: Двое пожарных пострадали при повторной атаке беспилотника в ДНР
Последствия атаки украинского беспилотника на пожарных в Горловке. Обложка © Telegram / МЧС России
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) два сотрудника МЧС России пострадали в результате повторной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Пожарная машина в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России
"В Никитском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — указано в сообщении.
Пожарным оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате повторной атаки БПЛА уничтожена одна пожарная автоцистерна, а вторая получила повреждения.
Напомним, 12 апреля украинский беспилотник атаковал пожарных, приехавших на вызов в ДНР. В результате десять спасателей получили травмы разной степени тяжести, их всех госпитализировали.