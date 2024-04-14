МЧС РФ: Двое пожарных пострадали при повторной атаке беспилотника в ДНР

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) два сотрудника МЧС России пострадали в результате повторной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожарная машина в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

"В Никитском районе Горловки огнеборцы МЧС России тушили пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России", — указано в сообщении.

Пожарным оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате повторной атаки БПЛА уничтожена одна пожарная автоцистерна, а вторая получила повреждения.