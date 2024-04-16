В Докучаевске якутские офтальмологи провели операцию без света

61-летняя жительница Артёмовска в прошлом году, убегая от обстрелов, повредила глаз. Ей посоветовали обратиться в больницу Докучаевска, где с начала апреля работают врачи из Якутии. Специалисты из шеф-региона диагностировали у женщины запущенную травматическую катаракту.

Во время сложной операции случилось ЧП, больница осталась без электричества. Несмотря на все трудности, операция прошла успешно.

"При такой ситуации оборудование продолжает работать, но нет освещения, соответственно, заканчивали операцию с помощью фонариков от телефонов. Мне помогали медсёстры и врачи. У пациентки была бурая катаракта, в основном у людей в ДНР именно такой запущенный вид катаракты", — рассказал офтальмохирург Стефан Георгиев.

Всего якутяне в Докучаевске уже более 50 раз оперировали катаракту. Бригада врачей планирует продолжить работу в города Кировское, где в прошлом году был открыт филиал Якутской офтальмологической больницы.

"Врачи из Якутии приняли меня, даже покормили. Спасибо им за это. Я очень хочу видеть", — поделилась пациентка.