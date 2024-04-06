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6 апреля, 13:14

Правительство профинансировало выездные медбригады и госпитали в Новороссии

Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение выездных медбригад и многофункциональных госпиталей в новых регионах страны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели будет направлено около 680 млн рублей. Средства получат медицинские организации федерального уровня, находящиеся в ведении Минздрава.

Из специалистов, работающих в этих структурах, в 2023 году были сформированы выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые оказывают нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную. Также федеральные врачи помогают коллегам на местах с организационно- методическими вопросами. Часть выделенных средств пойдёт на закупку лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, необходимых при оказании помощи пациентам.

Практика организации выездных бригад и мобильных госпиталей была опробована во время пандемии коронавируса и доказала свою эффективность. Эти меры позволили более оперативно оказывать людям необходимую помощь.

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Ранее стало известно, что Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям выделят часть средств из 4,5 триллиона рублей, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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