Правительство профинансировало выездные медбригады и госпитали в Новороссии

Правительство РФ выделило финансирование на обеспечение выездных медбригад и многофункциональных госпиталей в новых регионах страны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели будет направлено около 680 млн рублей. Средства получат медицинские организации федерального уровня, находящиеся в ведении Минздрава.

Из специалистов, работающих в этих структурах, в 2023 году были сформированы выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые оказывают нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную. Также федеральные врачи помогают коллегам на местах с организационно- методическими вопросами. Часть выделенных средств пойдёт на закупку лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, необходимых при оказании помощи пациентам.