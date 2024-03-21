Минстрой: Донбасс и Новороссия получат средства из 4,5 трлн рублей на ремонт ЖКХ
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Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям выделят часть средств из 4,5 триллиона рублей, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минстрое России в четверг, 21 марта.
"[Президент РФ] Владимир Путин сказал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры страны до 2030 года в общей сложности будет направлено 4,5 триллиона рублей. Эти средства будут направлены в том числе и на модернизацию и восстановление коммунальной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — указали в ведомстве.
Ранее в Послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства подчеркнул, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года выделят 4,5 триллиона рублей. При этом серьёзное внимание планируется уделить проекту "Чистая вода" и газификации.