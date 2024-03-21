Минстрой: Донбасс и Новороссия получат средства из 4,5 трлн рублей на ремонт ЖКХ

Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям выделят часть средств из 4,5 триллиона рублей, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минстрое России в четверг, 21 марта.

"[Президент РФ] Владимир Путин сказал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры страны до 2030 года в общей сложности будет направлено 4,5 триллиона рублей. Эти средства будут направлены в том числе и на модернизацию и восстановление коммунальной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — указали в ведомстве.