Минстрой РФ: В Донбассе и Новороссии отремонтировано более 700 школ
С начала проведения ремонтных работ в 2022 году в новых регионах России восстановлено свыше 700 школ. Об этом в среду, 20 марта, заявили в Минстрое РФ.
"В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях ведётся масштабное восстановление образовательных учреждений. С начала восстановительных работ в новых регионах восстановлено 702 общеобразовательных учреждения", — указали в ведомстве, добавив, что 394 школы отремонтировано в ДНР.
Как сообщал Life.ru, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию указал, что свыше 18 тысяч школ в стране нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели выделено более 400 миллиардов рублей. Обновить здания должны до 2030 года.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин