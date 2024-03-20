Минстрой РФ: В Донбассе и Новороссии отремонтировано более 700 школ

С начала проведения ремонтных работ в 2022 году в новых регионах России восстановлено свыше 700 школ. Об этом в среду, 20 марта, заявили в Минстрое РФ.

"В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях ведётся масштабное восстановление образовательных учреждений. С начала восстановительных работ в новых регионах восстановлено 702 общеобразовательных учреждения", — указали в ведомстве, добавив, что 394 школы отремонтировано в ДНР.