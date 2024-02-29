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29 февраля, 11:19

Путин поручил направить 4,5 трлн на модернизацию ЖКХ до 2030 года

Послание Президента Федеральному собранию. Обложка © Kremlin.ru

Послание Президента Федеральному собранию. Обложка © Kremlin.ru

На программы модернизации коммунального хозяйства в России до 2030 года из бюджета направят четыре с половиной триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.

"Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено четыре с половиной триллиона рублей, включая частные компании", — отметил президент.

Также в ходе Послания Путин пообещал выделить 400 миллиардов на капремонт построенных в СССР школ и детсадов. Кроме того, глава государства распорядился о продлении программы льготной ипотеки, действовавшей до 2023 года, с сохранением её базовых параметров. Он также отметил необходимость нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, оборудования, станков и транспортных средств.

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Андрей Бражников
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