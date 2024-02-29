Путин поручил направить 4,5 трлн на модернизацию ЖКХ до 2030 года

На программы модернизации коммунального хозяйства в России до 2030 года из бюджета направят четыре с половиной триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.

"Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено четыре с половиной триллиона рублей, включая частные компании", — отметил президент.