Путин поручил выпускать больше потребительских товаров, лекарств и станков
Послание Президента Федеральному собранию. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о необходимости нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, оборудования, станков и транспортных средств. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.
"Мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы всё производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", — разъяснил российский лидер.
Ранее в ходе выступления Путин распорядился выйти на долю импорта не более 17% ВВП. Правительству поручено выполнить задачу в период до 2030 года. Президент также поручил добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет, продлить выплату в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры.