Путин поручил выпускать больше потребительских товаров, лекарств и станков

"Мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы всё производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", — разъяснил российский лидер.