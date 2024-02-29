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29 февраля, 10:51

Путин поручил выпускать больше потребительских товаров, лекарств и станков

Послание Президента Федеральному собранию. Обложка © Kremlin.ru

Послание Президента Федеральному собранию. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о необходимости нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, оборудования, станков и транспортных средств. Life.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.

"Мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы всё производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", — разъяснил российский лидер.

Ранее в ходе выступления Путин распорядился выйти на долю импорта не более 17% ВВП. Правительству поручено выполнить задачу в период до 2030 года. Президент также поручил добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет, продлить выплату в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры.

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Андрей Бражников
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