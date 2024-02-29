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29 февраля, 10:40

Путин поставил задачу снизить долю импорта до 17% ВВП

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился выйти на долю импорта не более 17% ВВП. Правительству поручено выполнить задачу в период до 2030 года.

"Приведу ещё несколько цифр. В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП, почти на 30% всё завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 трлн рублей. А в период до 2030 года нужно выйти на уровень не более 17% ВВП", — сказал глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию. Глава государства уже затронул социальные вопросы. Путин распорядился добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет, продлить выплату в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Life.ru ведёт прямую трансляцию Послания.

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Kremlin

Андрей Бражников
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