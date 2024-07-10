5 мужей российского шоу-бизнеса, кого поймали на измене, но всё равно простили

Недавно стало известно, что певица Алсу подала на развод с мужем, предпринимателем Яном Абрамовым. Судебные разбирательства о разделе имущества уже начались, а развод, как заявила сама Алсу, неизбежен. Эта новость потрясла многих, но в мире шоу-бизнеса истории о расставаниях и изменах не редкость. Однако иногда даже после самых громких скандалов пары находят в себе силы простить и продолжить совместную жизнь. Давайте вспомним пять таких историй, когда мужей из российского шоу-бизнеса прощали, несмотря на измены.

1. Нелли и Иосиф Кобзон

5 мужей, которых простили за измену. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Нелли Кобзон столкнулась с изменой мужа в 1980 году. Иосиф Давыдович завязал роман на стороне, что сильно задело Нелли. Она забрала детей и ушла, заявив, что разводится. Несмотря на отсутствие извинений со стороны мужа, Нелли решила сохранить брак ради детей. Этот пример показывает, что прощение может быть трудным, но возможным шагом, когда на кону стоят семейные узы и дети.

2. Джиган и Оксана Самойлова

Как звёздные жёны прощают измены. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В 2020 году у рэпера Джигана родился четвёртый ребёнок. Однако его жена, модель Оксана Самойлова, не была счастлива. Супруг часто отсутствовал и изменял ей. Несмотря на публичные обсуждения и осуждения, Оксана простила Джигана. В последнее время у пары снова возникли проблемы, но супруги продолжают пытаться сохранить отношения.

3. Тамара и Владимир Винокур

Неверные мужья российского шоу-бизнеса. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Тамара Винокур, жена известного артиста Владимира Винокура, узнавала о похождениях мужа через слухи. Переживая в одиночестве, она смирялась, когда муж возвращался домой с подарками и деньгами. Женщина решила, что любовь и присутствие супруга важнее слухов, и сохранила брак. Эта история показывает, что иногда прощение и терпимость могут быть ключами к сохранению семьи.

4. Леонид Агутин и Анжелика Варум

Прощённые измены: истории звёздных пар. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Леонид Агутин и Анжелика Варум стали парой в 1999 году и поженились спустя два года. Несмотря на зависть окружающих, в их браке были сложности. Агутин часто прикладывался к бутылке и изменял. Варум хотела уйти, но нашла силы закончить совместные гастроли. В конце турне супруги помирились и с тех пор живут в согласии. Это пример того, как трудности могут укрепить отношения, если партнёры готовы над ними работать.

5. Наташа Королёва и Сергей Глушко

Любовь и измена: как знаменитости справляются. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Наташа Королёва долгое время отмахивалась от слухов о неверности своего мужа, Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан. Друзья и знакомые предупреждали её, но певица считала это происками завистников и сплетнями. Однако в 2020 году Глушко сам признался в своих ошибках, публично заявив об изменах. Несмотря на это, Наташа решила не разрушать семью. Она продолжала жить с мужем, хотя этот период был для неё крайне трудным. В итоге Королёва выпустила песню, которая отражала её переживания и боль, но до развода дело так и не дошло.