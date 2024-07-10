Следствие просит заочно арестовать Лазареву* по делу об оправдании терроризма

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом следует из картотеки. Телеведущей грозит до семи лет тюрьмы.

"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — говорится на сайте Судов общей юрисдикции города Москвы.