Следствие просит заочно арестовать Лазареву* по делу об оправдании терроризма
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом следует из картотеки. Телеведущей грозит до семи лет тюрьмы.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — говорится на сайте Судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, телеведущая попала в список иноагентов ещё в 2022 году. Она не раз публично поддерживала Украину, а также заявляла, что её радуют атаки БПЛА ВСУ по российским городам. Конечно, такая точка зрения вызвала лишь негодование среди россиян. Поэтому было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Позже её внесли в список террористов и экстремистов. Кроме того, против Лазаревой* возбудят дело о неисполнении обязанностей иноагента.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.
ТАСС / Андрей Любимов