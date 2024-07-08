Скандал на шоу "Выжить в Дубае" переходит все границы: почему Боня и Сысоева никак не успокоятся Шоу "Выжить в Дубае" в этом году точно побьёт все рейтинги! Ссоры, интриги, скандалы — всё это благодаря участникам звёздной команды. Кажется, они точно знают, как привлечь зрителей, устроив громкие разборки на всю страну. Или это уже не игра, а настоящая ненависть? 8 июля, 12:30 Скандал на шоу "Выжить в Дубае": из-за чего переругались все звёзды, почему Седокова стала изгоем и правда ли, что Сысоева и Стоун расстались? Коллаж © Life.ru Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

Порой звёзды так увлекаются хайпом, что переходят все границы. В этом году самый большой скандал разразился на шоу "Выжить в Дубае". Таких интриг и буллинга российский шоу-бизнес не видел давно. В новом сезоне селебрити показали свои тёмные стороны. Многие поклонники в шоке, что их любимые знаменитости так ужасно себя ведут. Больше всего вопросов у телезрителей к Надежде Сысоевой и Саше Стоуну. Но и другие участники не отстают от молодых людей по уровню хейта, который на них обрушился. Страшно представить, что будет дальше, ведь сезон только начался, а впереди финал! Life.ru решил разобраться в играх звёзд и рассказать всю правду о скандале на шоу "Выжить в Дубае", а также выяснить, почему знаменитые участники никак не могут успокоиться в реальной жизни.

Злополучный первый выпуск: Ссора Бони и Саши Стоуна

Александр Стоун устроил скандал Виктории Боне в первый день шоу. Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

16 июня стартовал третий сезон шоу "Выжить в Дубае". Никто и подумать не мог, что в этом году в Арабских Эмиратах будет настолько "горячо". Виной тому не палящее солнце, а наши звёзды, которые устроили настоящую драму. В этот раз в шоу пригласили поучаствовать Викторию Боню, Александра Стоуна, Надежду Сысоеву, Оксану Самойлову, Джигана, Славу Чепурченко и Торнике Квитатиани. Именно в таком составе прошёл первый выпуск, в котором, кстати, звёздная команда сразу же потерпела неудачу и проиграла народной команде. По правилам передачи, победители отправляются жить в отель, а аутсайдеры остаются выживать в пустыне.

Отсутствие рум-сервиса и даже спальных мест выбило знаменитостей из колеи. Страсти начали стремительно разгораться. Главным камнем преткновения стали три палатки. Дело в том, что молодые люди никак не могли решить, кто с кем будет спать. Пары хотели спать вместе и не собирались разделяться. Кажется, они забыли, что находятся не в отеле и что в пустыне нет множества спален. Оставалась одна палатка для Виктории, Славы и Торнике. Боня, конечно же, не захотела спать с незнакомыми мужчинами, поэтому джентльмены уступили шатёр Вике, а сами спали на улице.

Такой "детский сад" со стороны пар сильно удивил Викторию. По её мнению, Александр должен был предложить лечь Сысоевой вместе с Боней, а сам разделить палатку с парнями, но его эгоизм не позволил этого сделать. Так и начался разлад в звёздной команде.

Анна Седокова на шоу "Выжить в Дубае": буллинг и мновенный вылет

Анна Седокова пожалела, что пошла на шоу "Выжить в Дубае", и сказала, что заканчивает с реалити. Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

Против Виктории Бони сразу же объединилась практически вся команда. Девушку первой отправили на испытание на вылет, но она победила участника из команды соперников и осталась в шоу. Несмотря на это, звёзды и дальше собирались голосовать за телеведущую, если бы не новая участница. Ей стала Анна Седокова, которая совсем не вписалась в коллектив и разозлила членов своей команды, когда решила высказать своё мнение насчёт их "неправильных" действий. Селебрити ополчились на певицу и устроили ей настоящий буллинг, из-за чего Анна половину выпуска проходила со слезами на глазах. Испытание на вылет девушка проиграла и поехала домой. После шоу Седокова рассказала, что всё это было для неё очень тяжело и она не ожидала такого поведения от других звёзд.

Надежда Сысоева показала истинное лицо

Надежда Сысоева рассталась с Сашей Стоуном и пережила смерть мамы. Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

В тихом омуте водятся не черти, а Надежда Сысоева. Девушка оказалась далеко не мягкой и пушистой. В шоу "Выжить в Дубае" экс-участница Comedy Woman показала себя не с лучшей стороны. Недоумение зрителей вызывал момент, когда Надя стала пародировать Анну Седокову и на всю страну показала и рассказала, как певица "подкатывала" к её Стоуну. В этот момент Сысоева выглядела немного странно и несуразно. Многие отметили, что её "актёрская" игра явно хромает. В реальной жизни звезда Comedy woman решила выяснить отношения и с Викторией Боней, однако разобраться, кто виноват в этой ситуации, сложно.

Известно, что у Надежды сейчас тяжёлый период. Недавно у девушки умерла мама. С этим горем Сысоевой пришлось справляться самостоятельно, ведь к тому моменту её отношения с Сашей распались. Волна хейта тоже негативно сказывается на состоянии звезды. Но рано или поздно чёрная полоса заканчивается. Возможно, после таких событий Надежда станет ещё сильнее, а её карьера пойдёт в гору.

Виктория Боня — ангел или демон?

Виктория Боня завоевала любовь телезрителей на шоу "Выжить в Дубае", но ненадолго. Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

Виктория Боня — известная провокаторша. За свою карьеру она обошла десятки реалити-шоу. Во многих из них девушка вела себя не лучшим образом. Однако в "Выжить в Дубае" Виктория казалась ангелом, против которого несправедливо ополчились. Телеведущая старалась спокойно разрешать все конфликты и пыталась донести до участников свою точку зрения. Также Вика доказала, что будет бороться за место в шоу, и на первом же испытании на вылет "выгрызла" победу у соперницы из народной команды. Не забыла Боня показать и свою доброту. Только она хотела в качестве подарка отправить команде соперников ужин, чтобы те не голодали в пустыне, но вся звёздная команда была против, поэтому "народникам" перепала лишь снисходительная тарелка фруктов.

Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в спекулировании на смерти своей мамы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inadenka

Как известно, в реальной жизни ссоры не закончились. Теперь личные отношения начали выяснять Боня и Сысоева. Долго быть ангелом Виктория не смогла и переквалифицировалась в демона. Телеведущая выложила переписку с Надеждой, в которой та рассказывает о смерти матери. Сама Сысоева об этом нигде не говорила, поэтому очень разозлилась на Боню за этот поступок, ведь обнародовать такую личную информацию — очень некрасивый поступок. Помимо того, Вика сделала коллаж с фотографиями Надежды и изображениями коня из мультфильма "Рапунцель" и указала на их сходство. Такое поведение совсем нельзя назвать достойным, очень жаль, что "хорошей" телеведущая была недолго.

Оксана Самойлова и Джиган разочаровали фанатов

Оксана Самойлова и Джиган впервые приняли участие в реалити-шоу. Фото © Выжить в Дубае. Возвращение / rutube

Семейная парочка старалась держаться от скандалов в стороне, тем не менее руку к ним приложила. Оксана и Джиган на шоу "Выжить в Дубае" стразу невзлюбили несчастную Анну Седокову и присоединились к "травле" певицы. Выяснить до конца, заслуженно ли это было, сложно, но в глазах телезрителей вина Седоковой кажется несоразмерной буллингу, который ей устроили. Но больше всего поклонников звёздной семьи удивила их хладнокровность по отношению к народной команде. Ни Оксана, ни Джиган не поддержали идею отправить соперникам ужин, а спокойно приговорили их к голоду, хотя недавно сами были на их месте и знают, каково это.

В своих социальных сетях Оксана обратилась к подписчикам и попросила не травить участников шоу. Девушка намекнула, что нужно "включить мозг" и не воспринимать всё так буквально. Самойлова также сказала, что не может говорить обо всём честно, пока не закончится проект, так что ждём новых подробностей и новых драм.

Конечно, важно уметь отличать шоу от реальной жизни и игру от настоящей ссоры. На этот раз селебрити особенно постарались и запутали всё так, что распутывать придётся долго. В любом случае рано или поздно правда всплывёт, а пока остаётся ждать финала и развязки всей этой драмы. Ранее Life.ru рассказал о самых крепких парах отечественного шоу-биза и узнал секреты их долгой и счастливой семейной жизни.

Авторы Дана Третьякова