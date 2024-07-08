40 дней без няни Вики: Как семья и поклонники почтили память умершей Заворотнюк

Прошло 40 дней с момента кончины знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли Вики в сериале "Моя прекрасная няня". В Москве на Троекуровском кладбище прошла панихида, на которой присутствовали близкие, друзья и поклонники актрисы. Они принесли цветы и зажгли свечи, чтобы почтить память любимой артистки.

Панихида Заворотнюк и реакция близких

40 дней без няни Вики: семья и поклонники вспоминают Заворотнюк. Фото © Life.ru

На панихиде в честь 40 дней со смерти актрисы присутствовали её дети, мама и вдовец Пётр Чернышёв. Дочь Заворотнюк Анна впервые вышла на связь с момента кончины матери и рассказала в социальных сетях о тяжести последних пяти лет жизни, когда её мать боролась с болезнью. Анна выразила благодарность подписчикам за поддержку и поделилась фотографией улыбающейся матери.

Анна и Анастасия Заворотнюк: Жизнь после утраты

Память Анастасии Заворотнюк: как прошла панихида на 40 дней. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк призналась, что последние 40 дней она провела рядом с семьёй, вспоминая радостные моменты из жизни матери. "Ей там легче и лучше", — написала Анна в своём блоге. Она подчеркнула, что теперь нужно возвращаться к нормальной жизни, продолжать жить и радоваться, чтобы быть продолжением своей матери.

Ей там легче и лучше. Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжёлыми, особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше. Мы, её дети, должны дальше продолжать жить, быть её продолжением, радовать её, быть счастливыми и здоровыми. И жить дальше. Анна Заворотнюк Дочь покойной актрисы

Как поклонники няни Вики прощались с ней 7 июля

Вечная память: поклонники и близкие — о Заворотнюк спустя 40 дней. Фото © VK / Анастасия Заворотнюк

В социальных сетях поклонники Заворотнюк также выражали свои чувства и воспоминания. В комментариях можно было увидеть слова поддержки и признания таланта актрисы. Множество людей делились своими историями о том, как Заворотнюк повлияла на их жизнь и вдохновляла своим творчеством. Вот некоторые мысли, которыми поделились фанаты в соцсетях в память об Анастасии.

"Помню, как в 8-м классе у меня был самый красивый дневник в классе, потому что на нём была изображена Анастасия Заворотнюк ✨. Считала её всегда редкой красоты женщиной 🙏", — inessa_ia0507.

inessa_ia0507. "Не могу спокойно смотреть на фото. Как будто кусочек детства умер, спи спокойно наша прекрасная няня... Мне ужасно жаль, соболезную", — venetseva_lesovaya_olga.

venetseva_lesovaya_olga. "Вы очень похожи на свою мамочку! Искренние соболезнования вам. Вечная память! Мамочка была у вас замечательной. Мы её любили и смотрели все сериалы и фильмы", — irenka_tishkova.

irenka_tishkova. "Светлая и вечная память ангелу 🙏🙏🙏🕊️ Любим!!! Помним!!! Скорбим!!!", — aniakozlovich.

aniakozlovich. "Навсегда в сердцах людей! Невыносимая боль и утрата для всех людей, которые любили, любят и будут любить! Царствие Небесное! Для многих навсегда останется прекрасная няня Вика!", — mark2_20702.

Наследство Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк о маме: "Ей там легче и лучше". Фото © VK / Анастасия Заворотнюк