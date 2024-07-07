"Ей там легче": Дочь Заворотнюк вышла на связь на 40 день после смерти актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые вышла на связь и рассказала о болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась снимком матери на 40 день после её смерти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые вышла на связь на 40 день после смерти матери и рассказала подписчикам о болезни актрисы. По словам Анны, последние пять лет были для неё и её семьи очень тяжёлыми.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь после смерти матери и рассказала о болезни актрисы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyk
На странице в социальной сети Анна рассказала, что пришло время возвращаться к жизни. Она призналась, что последние 40 дней она находилась рядом с семьёй: близкие вспоминали актрису, радостные моменты из жизни.
"Ей там легче и лучше. Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжёлыми, особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше. Мы, её дети, должны дальше продолжать жить, быть её продолжением, радовать её, быть счастливыми и здоровыми. И жить дальше", — сообщила девушка.
Анна призналась, что теперь хочет вернуться к своей нормальной жизни, продолжать вести свой блог, так как в последние дни у неё ни на что не было "ни сил, ни желания". Также она поблагодарила всех подписчиков за поддержку в такие сложные для неё дни и поделилась портретным снимком её улыбающейся матери.
Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая, ей было 53 года. Актриса долгие годы страдала от агрессивной формы рака головного мозга. В СМИ появлялась информация, что в последнее время она находилась в хосписе, однако близкие опровергли эти сообщения.Церемония прощания с актрисой из "Моей прекрасной няни" прошла 1 июня в Москве. Её посетили многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс и певица Лолита. Гроб с телом артистки вынесли под бурные аплодисменты.