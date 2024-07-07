"Ей там легче": Дочь Заворотнюк вышла на связь на 40 день после смерти актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые вышла на связь на 40 день после смерти матери и рассказала подписчикам о болезни актрисы. По словам Анны, последние пять лет были для неё и её семьи очень тяжёлыми.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь после смерти матери и рассказала о болезни актрисы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyk

На странице в социальной сети Анна рассказала, что пришло время возвращаться к жизни. Она призналась, что последние 40 дней она находилась рядом с семьёй: близкие вспоминали актрису, радостные моменты из жизни.

"Ей там легче и лучше. Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжёлыми, особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше. Мы, её дети, должны дальше продолжать жить, быть её продолжением, радовать её, быть счастливыми и здоровыми. И жить дальше", — сообщила девушка.