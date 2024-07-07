Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 09:20

В Москве прошла панихида на 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк

На Троекуровском кладбище в Москве прошла панихида на 40 дней со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Почтить память звезды "Моей прекрасной няни" пришли её поклонники и близкие, в том числе дети, мама и вдовец Пётр Чернышёв. Они принесли на могилу цветы и свечи. Life.ru снял, как это было.

В Москве прошла панихида на 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru

Золотые горы няни Вики: Сколько претендентов и кому достанется наследство Заворотнюк
Золотые горы няни Вики: Сколько претендентов и кому достанется наследство Заворотнюк

Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая, ей было 53 года. Актриса долгие годы страдала от агрессивной формы рака головного мозга. В СМИ появлялась информация, что в последнее время она находилась в хосписе, однако близкие опровергли эти сообщения. Церемония прощания с актрисой из "Моей прекрасной няни" прошла 1 июня в Москве. Её посетили многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс и певица Лолита. Гроб с телом артистки вынесли под бурные аплодисменты.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Умерла Анастасия Заворотнюк
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров