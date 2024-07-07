В Москве прошла панихида на 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк
На Троекуровском кладбище в Москве прошла панихида на 40 дней со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Почтить память звезды "Моей прекрасной няни" пришли её поклонники и близкие, в том числе дети, мама и вдовец Пётр Чернышёв. Они принесли на могилу цветы и свечи. Life.ru снял, как это было.
В Москве прошла панихида на 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru
Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая, ей было 53 года. Актриса долгие годы страдала от агрессивной формы рака головного мозга. В СМИ появлялась информация, что в последнее время она находилась в хосписе, однако близкие опровергли эти сообщения. Церемония прощания с актрисой из "Моей прекрасной няни" прошла 1 июня в Москве. Её посетили многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс и певица Лолита. Гроб с телом артистки вынесли под бурные аплодисменты.
Life.ru