В Москве прошла панихида на 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк

На Троекуровском кладбище в Москве прошла панихида на 40 дней со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Почтить память звезды "Моей прекрасной няни" пришли её поклонники и близкие, в том числе дети, мама и вдовец Пётр Чернышёв. Они принесли на могилу цветы и свечи. Life.ru снял, как это было.