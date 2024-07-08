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7 июля, 22:53

Актриса Марго Робби ждёт первенца

People: 34-летняя Марго Робби беременна от продюсера Тома Акерли

Актриса Марго Робби со своим мужем, продюсером Томом Акерли. Обложка © ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency

Актриса Марго Робби со своим мужем, продюсером Томом Акерли. Обложка © ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency

Австралийская актриса Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, в скором времени станут родителями. Об этом сообщает портал People.

"Марго Робби беременна! Несколько источников подтвердили, что 34-летняя звезда и её муж Том Акерли ждут первого ребёнка", — пишет издание.

Этот ребёнок станет первым для актрисы и её мужа. Напомним, что отношения пары начались в 2013 году, спустя три года они поженились.

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А в начале июня стало известно о скором пополнении в семье российской певицы Сати Казановой. Она выложила видео, на котором предстаёт с округлившимся животом. По её словам, это "долгожданное и вымоленное чудо".

Оксана Попова
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