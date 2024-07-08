Актриса Марго Робби ждёт первенца

Австралийская актриса Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, в скором времени станут родителями. Об этом сообщает портал People.

"Марго Робби беременна! Несколько источников подтвердили, что 34-летняя звезда и её муж Том Акерли ждут первого ребёнка", — пишет издание.

Этот ребёнок станет первым для актрисы и её мужа. Напомним, что отношения пары начались в 2013 году, спустя три года они поженились.