На фирму Гусейна Гасанова подали в суд и требуют 10 млн рублей

Предпринимательнице из Волгодонска не понравились курсы по торговле на Wildberries от компании блогера Гусейна Гасанова, которые стоили десять миллионов рублей. Девушка обратилась в суд с требованием вернуть потраченные средства, рассказывает SHOT.

Около полугода назад Юлия из Волгодонска приобрела за десять миллионов рублей обучение на курсе "Фабрика звёзд инфобиза", авторами которого являются ООО "Банда" Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, Юлия поняла, что информация была бесполезной, и потребовала вернуть её средства. Бизнесвумен защищает самого Гасанова, а выступает исключительно против Ариковой. Несмотря на это, курс оформлен на фирму Гасанова, а значит, она и будет ответчиком в суде.

Девушка отмечает, что хорошо разбирается в инфопродуктах, так как уже проходила обучение у Аяза Шабутдинова — и они ей понравились. Елена Арикова также работала с Шабутдиновым, но после его заключения за мошенничество начала сотрудничать с другими медийными персонами.