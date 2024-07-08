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8 июля, 09:06

На фирму Гусейна Гасанова подали в суд и требуют 10 млн рублей

Предпринимательнице из Волгодонска не понравились курсы по торговле на Wildberries от компании блогера Гусейна Гасанова, которые стоили десять миллионов рублей. Девушка обратилась в суд с требованием вернуть потраченные средства, рассказывает SHOT.

Около полугода назад Юлия из Волгодонска приобрела за десять миллионов рублей обучение на курсе "Фабрика звёзд инфобиза", авторами которого являются ООО "Банда" Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, Юлия поняла, что информация была бесполезной, и потребовала вернуть её средства. Бизнесвумен защищает самого Гасанова, а выступает исключительно против Ариковой. Несмотря на это, курс оформлен на фирму Гасанова, а значит, она и будет ответчиком в суде.

Девушка отмечает, что хорошо разбирается в инфопродуктах, так как уже проходила обучение у Аяза Шабутдинова — и они ей понравились. Елена Арикова также работала с Шабутдиновым, но после его заключения за мошенничество начала сотрудничать с другими медийными персонами.

На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за долгов перед доставщиками роллов
На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за долгов перед доставщиками роллов

Напомним, что недавно Гусейну Гасанову заблокировали счета в четырёх банках из-за неуплаты налогов. У блогера ФНС планирует забрать авто и апартаменты в "Москве-Сити" из-за долга.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Николай Рюмин
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