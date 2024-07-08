На фирму Гусейна Гасанова подали в суд и требуют 10 млн рублей
Предпринимательнице из Волгодонска не понравились курсы по торговле на Wildberries от компании блогера Гусейна Гасанова, которые стоили десять миллионов рублей. Девушка обратилась в суд с требованием вернуть потраченные средства, рассказывает SHOT.
Около полугода назад Юлия из Волгодонска приобрела за десять миллионов рублей обучение на курсе "Фабрика звёзд инфобиза", авторами которого являются ООО "Банда" Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, Юлия поняла, что информация была бесполезной, и потребовала вернуть её средства. Бизнесвумен защищает самого Гасанова, а выступает исключительно против Ариковой. Несмотря на это, курс оформлен на фирму Гасанова, а значит, она и будет ответчиком в суде.
Девушка отмечает, что хорошо разбирается в инфопродуктах, так как уже проходила обучение у Аяза Шабутдинова — и они ей понравились. Елена Арикова также работала с Шабутдиновым, но после его заключения за мошенничество начала сотрудничать с другими медийными персонами.
Напомним, что недавно Гусейну Гасанову заблокировали счета в четырёх банках из-за неуплаты налогов. У блогера ФНС планирует забрать авто и апартаменты в "Москве-Сити" из-за долга.
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев