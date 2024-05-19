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Регион
19 мая, 10:26

На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за долгов перед доставщиками роллов

SHOT: На компанию блогера Гасанова подали в суд из-за доставки роллов

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

На компанию Гусейна Гасанова подали в суд из-за суши. Как узнал SHOT, блогер не заплатил за доставку своих "самых брутальных и фотогеничных" роллов более полумиллиона рублей.

По информации телеграм-канала, в прошлом году у 29-летнего Гасанова была своя доставка блюд японской кухни, но спустя несколько месяцев она закрылась. После этого он не выплатил деньги компании "Доставка 24" за оказанные услуги, связанные с доставкой суши и роллов. Организация требует у ООО "Банда фудс" 645 тысяч рублей. Однако взять с блогерского бизнеса особо нечего, так как счета компании заблокированы из-за долгов. Сейчас же приставы пытаются взыскать с фирмы около 50 тысяч рублей.

К слову, серьёзные проблемы сейчас и у самого Гасанова. Как ранее сообщал Life.ru, блогер задолжал налоговой более 150 миллионов рублей. ФНС уже заблокировала счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. При этом последние пару недель Гусейн пытался гасить задолженность, но пока смог выплатить менее 10 миллионов рублей.

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Наталья Исакова
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