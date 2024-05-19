На блогера Гусейна Гасанова подали в суд из-за долгов перед доставщиками роллов

На компанию Гусейна Гасанова подали в суд из-за суши. Как узнал SHOT, блогер не заплатил за доставку своих "самых брутальных и фотогеничных" роллов более полумиллиона рублей.

По информации телеграм-канала, в прошлом году у 29-летнего Гасанова была своя доставка блюд японской кухни, но спустя несколько месяцев она закрылась. После этого он не выплатил деньги компании "Доставка 24" за оказанные услуги, связанные с доставкой суши и роллов. Организация требует у ООО "Банда фудс" 645 тысяч рублей. Однако взять с блогерского бизнеса особо нечего, так как счета компании заблокированы из-за долгов. Сейчас же приставы пытаются взыскать с фирмы около 50 тысяч рублей.